Copelco informó inconvenientes en plataformas de streaming y TV digital

Se recibieron reclamos vinculados a interrupciones, demoras y dificultades para visualizar contenidos

La cooperativa Copelco emitió un comunicado para informar a sus asociados sobre inconvenientes registrados durante la última semana en distintas plataformas de streaming y servicios de televisión digital.

Según indicaron, se recibieron reclamos vinculados a interrupciones, demoras y dificultades para visualizar contenidos, principalmente en plataformas como DGO y Flow.

Desde la entidad explicaron que estas dificultades podrían estar relacionadas con la alta demanda de tráfico que experimentan estos servicios, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol, que genera un importante incremento en el consumo de contenidos en línea.

Copelco señaló que, cuando aplicaciones como Netflix, YouTube, transmisiones locales o señales de noticias en vivo funcionan con normalidad, se puede verificar que tanto la red de la cooperativa como las conexiones a Internet operan correctamente. En esos casos, los inconvenientes suelen estar asociados a situaciones propias de los proveedores de contenidos, que pueden verse afectados por picos de usuarios conectados de manera simultánea.

Ante esta situación, la cooperativa recomendó a los usuarios que experimenten problemas persistentes en aplicaciones específicas verificar el estado del servicio directamente con los proveedores correspondientes.