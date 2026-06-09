Avanzan las gestiones para reactivar el Kartódromo de Zapala tras casi 30 años

Busca convertirse nuevamente en un punto de referencia para el automovilismo provincial.

La Municipalidad de Zapala y la Asociación Pilotos ProKart de Neuquén iniciaron un trabajo conjunto para recuperar y poner en valor el Kartódromo local, un espacio que permanece inactivo desde hace casi tres décadas y que busca convertirse nuevamente en un punto de referencia para el automovilismo provincial.

El intendente Carlos Koopmann mantuvo una reunión con Charly Del Río para avanzar en un proyecto que apunta a posicionar a la ciudad como un centro estratégico para el desarrollo del karting y otras disciplinas del deporte motor.

Durante el encuentro se analizó el crecimiento que ha experimentado la categoría en la región y la necesidad de contar con un circuito ubicado en el centro de la provincia. En ese marco, se definieron una serie de obras de infraestructura, seguridad y logística que serán ejecutadas de manera conjunta entre el Municipio y la Asociación.

Entre los trabajos previstos se encuentran la construcción de la zona de boxes, un playón para técnica, el sector de pregrilla y el alambrado perimetral del circuito. Además, junto a la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala se avanzará con el tendido eléctrico, mientras que el EAMSeP realizará una perforación de 70 metros para garantizar el abastecimiento de agua destinado a sanitarios y forestación.

También se proyecta la construcción de un acceso único al predio, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y permitir la realización de distintos eventos vinculados al automovilismo.