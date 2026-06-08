Volcó un camión mosquito en la zona de La Rinconada sobre la Ruta 237

Un camión tipo “mosquito” volcó durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional 237, en la zona de La Rinconada, generando un importante operativo de emergencia en el lugar.
Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido a raíz de una presunta falla en el sistema de frenos del vehículo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcando sobre la calzada.
El chofer logró salir por sus propios medios y posteriormente fue trasladado al hospital de Junín de los Andes, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de sus lesiones.
En el lugar trabajaron efectivos de bomberos voluntarios de Junín de los Andes y de Piedra del Águila, junto a personal policial, quienes realizaron tareas de asistencia, seguridad vial y ordenamiento del tránsito.