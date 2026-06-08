Ruta 22: hay una densa niebla en Challacó por lo que se recomienda circular con precaución

Los conductores que se desplazan esta mañana de lunes por la Ruta 22, en sentido a Neuquén se encuentran con una densa niebla.
Como suele ocurrir, el banco de niebla se ubica en el paraje Challacó, por lo que las recomendaciones son de extrema precaución, al momento de circular.
Se aconseja disminuir la velocidad habitual y, en el caso que el vehículo posea, utilizar los faros antiniebla. En cambio, no se sugiere la utilización de balizas ni las luces altas porque produce el efecto espejo que disminuble aún más la visibilidad al reflejar la luz en la niebla.