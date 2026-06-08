Plaza Huincul: realizarán una jornada informativa sobre líneas de financiamiento

Este lunes en EPA 12

La ciudad de Plaza Huincul será sede de una jornada informativa destinada a difundir herramientas crediticias orientadas al fortalecimiento del desarrollo profesional y laboral. La actividad se llevará a cabo hoy lunes 8 de junio a las 19 horas en el edificio de la Escuela Provincial de Adultos (EPA) N.º 12, ubicado en avenida San Martín 593.

La propuesta está dirigida a trabajadores, emprendedores, profesionales y personas interesadas en conocer las distintas alternativas de financiamiento disponibles para impulsar proyectos productivos, mejorar sus condiciones laborales o fortalecer iniciativas de crecimiento económico.