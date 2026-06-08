Piedra del Águila: manejaba con 2,23 gramos por litro de alcohol y lo multaron

Desde la Policía se informó que la división Tránsito Piedra del Águila realizó durante la madrugada del domingo un procedimiento de control vehicular.
Entre los sancionado figuró un conductor por diversas infracciones a la normativa vigente. Se indicó que el hecho tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo para su identificación.
Durante la fiscalización se constató que el conductor circulaba sin la documentación obligatoria correspondiente, no tenía cédula de identificación vehicular ni seguro obligatorio.
Asimismo, al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra supera ampliamente los límites permitidos.
Ante esta situación, el personal interviniente procedió al secuestro de la licencia de conducir y realizó la entrega del vehículo bajo acta de responsabilidad civil.