Neuquén busca acelerar inversiones en infraestructura

Para acompañar el crecimiento económico y poblacional impulsado por la actividad de Vaca Muerta.

El gobierno de Neuquén destacó la necesidad de acelerar inversiones en infraestructura de servicios, educación, salud y conectividad para acompañar el crecimiento económico y poblacional impulsado por la actividad de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa expuso esta posición durante su participación en el 14° Argentina-UK Business Networking Day, donde remarcó que el desarrollo energético de la provincia debe ir acompañado por obras que impacten directamente en la calidad de vida.

En ese marco, señaló que el incremento poblacional reciente exige mayor infraestructura educativa y sanitaria, ejemplificando que la llegada de nuevos habitantes implica la necesidad de construir más aulas cada año.

Figueroa también destacó el equilibrio fiscal de la provincia, la mejora en su calificación crediticia y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer inversiones.

Finalmente, subrayó la importancia del Instituto Vaca Muerta y los programas de capacitación laboral como herramientas clave para formar recursos humanos ante la expansión del sector energético.