Invitan a jornada de corte de pelo gratuito

Mañana martes, en Colonia 2 de Abril

La comunidad de Cutral Co tendrá la oportunidad de acceder a cortes de cabello gratuitos gracias a una iniciativa impulsada por estudiantes de la orientación Barbería y Peluquería Unisex de la EPA N.º 12.

La actividad se llevará a cabo el mañana martes 9 de junio, a partir de las 14 horas, en la sede de Colonia 2 de Abril, donde los alumnos ofrecerán cortes de cabello para damas, niños y caballeros, sin costo alguno para los asistentes.

Desde la organización informaron que los trabajos serán realizados por estudiantes en formación y contarán con la supervisión permanente de la profesora a cargo.