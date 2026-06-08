Fortaleza Juniors inicia campaña para sumar patrocinadores

El club Fortaleza Juniors anunció el inicio de una convocatoria dirigida a empresas, comercios y particulares interesados en colaborar con la institución. Bajo la consigna “Sumemos para seguir creciendo juntos”, la organización busca integrar nuevos colaboradores a su estructura de trabajo.

Destino de los recursos De acuerdo con la información difundida por el club, el apoyo de los patrocinadores se destinará a cuatro áreas específicas:

Formación: Trabajo con niños y jóvenes tanto en el ámbito deportivo como personal.

Trabajo con niños y jóvenes tanto en el ámbito deportivo como personal. Infraestructura: Mejora de las sesiones de entrenamiento, adquisición de equipos y mantenimiento de instalaciones.

Mejora de las sesiones de entrenamiento, adquisición de equipos y mantenimiento de instalaciones. Valores: Promoción de la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo entre sus integrantes.

Promoción de la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo entre sus integrantes. Competencia: Impulso del talento y el desarrollo de la actividad deportiva.

La institución, que se identifica con el lema “Más que un club, somos familia”, mantiene abierta la recepción de propuestas. Los interesados en obtener información sobre las modalidades de patrocinio pueden comunicarse directamente al teléfono 299-5273637.