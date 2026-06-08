Figueroa anunció pago de aguinaldo y envío de proyectos clave a la Legislatura

El mandatario realizó el anuncio durante un acto por el Día del Periodista en Casa de Gobierno

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este lunes que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) se abonará durante la última semana de junio para los trabajadores de la administración pública y jubilados del ISSN.

El mandatario realizó el anuncio durante un acto por el Día del Periodista en Casa de Gobierno, donde también informó el envío a la Legislatura de los pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal de Cuentas provincial, con las postulaciones de Juan Carlos Pintado y Diego de Vega.

En el mismo encuentro, Figueroa confirmó la elevación del proyecto de Ley de GNL, en el marco del acuerdo firmado con YPF para impulsar inversiones en gas natural licuado y fortalecer el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta.

El gobernador destacó que las concesiones no convencionales previstas en áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul forman parte de una estrategia para consolidar un nuevo polo energético provincial. Además, señaló que YPF ya abonó 175 millones de dólares y que podrían sumarse nuevos ingresos si se concreta la inversión final del proyecto de GNL.