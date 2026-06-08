Este es el pronóstico para el inicio de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado en el día.
La temperatura máxima esperada es de 13° Centígrados y la mínima de 5° hacia la noche.
El viento se presentará del noreste una leve brisa a 18 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, cambiará de cuadrante a 13 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y para la noche se cubrirá.
Para el martes se advierte un descenso de la temperatura: 14° de máxima y 1° de mínima.