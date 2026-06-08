Corte de energía en Cutral Co y Plaza Huincul: qué informó Copelco

La duración fue de una hora aproximadamente, según el sector.

Esta mañana se produjo un corte total que afectó a los usuarios de energía eléctrica de Cutral Coy Plaza Huincul. Fue después de las 11 y se prolongó hasta pasado el mediodía.

Desde la cooperativa Copelco se informó sobre el origen de la interrupción. En un comunicado se indicó que “debido a tareas programadas en la Estación Transformadora (ET) de Cutral Co será necesario realizar maniobras operativas para el traslado de cargas desde la ciudad de Cutral Co hacia Plaza Huincul”.

Agregaron que como consecuencia de estos trabajos “se producirán interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores, con una duración estimada de entre 45 minutos y 1 hora”.

“Una vez finalizadas las tareas previstas, el suministro será restablecido de manera normal y progresiva”, sostuvo al cooperativa.

Finalmente indicaron que “estas acciones tienen como objetivo garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, permitiendo realizar adecuaciones operativas necesarias para el sistema de distribución”.

Y pidieron a las y los usuarios tomar las “precauciones correspondientes y agradecemos la comprensión ante las molestias que estas tareas pudieran ocasionar”.