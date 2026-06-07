Reprograman el encuentro de intercambio de figuritas del Mundial en Plaza Huincul

Debido a las condiciones climáticas

Plaza Huincul informó la reprogramación del Encuentro de Intercambio de Figuritas del Mundial debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. La actividad, que estaba destinada a reunir a niños, jóvenes y familias para compartir e intercambiar figuritas del álbum oficial del Mundial 2026, se realizará finalmente el próximo domingo 7 de junio.

El evento tendrá lugar en el Parque Rivadulla, en el horario de 15:00 a 18:00, y busca generar un espacio de encuentro para que los aficionados puedan completar sus álbumes y disfrutar de una tarde recreativa.