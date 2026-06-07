Pérfora se quedó con el primer juego de los PlayOffs frente a Petrolero

La victoria fue por 77 a 60

El equipo de barrio Uno se impuso con contundencia en el primer juego de la serie frente a Petrolero Argentino. Los dirigidos por Claris ganaron por 77 a 60 como visitante.

El inicio del encuentro estuvo igualado, Pérfora se fue en ventaja ganando el primer cuarto por 21 a 11 y el cierre de la primera mitad fue más igualado y el Verde solo ganaba por 6 puntos, 36 a 30.

En el tercer cuarto, Perfora fue muy contundente. Logró anotar 23 puntos en el cuarto mientras que Petrolero solo pudo sumar 8 y el resultado era 60 a 38 para la visita. En el último cuarto, el encuentro se mantuvo por la misma línea y la victoria fue para Pérfora por 77 a 60.

El dato relevante fue que en los cuatro cuartos, ambos equipos atacaron y defendieron el mismo aro por la falla en uno de los relojes.

El segundo partido es el día viernes 12 de junio en el Oscar Piti Claris, en caso de necesitar jugar el tercer partido será el día sábado 13 también en la casa de Pérfora.