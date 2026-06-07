Enfermería de la Sala de Mujeres del hospital zonal Co declaró el estado de alerta

Reclamaron respuestas urgentes ante distintas problemáticas

rabajadores de la enfermería de la Sala de Mujeres del hospital de Cutral Co Y Plaza Huincul, difundieron un comunicado en el que declararon el estado de alerta y reclamaron respuestas urgentes ante distintas problemáticas que, según indicaron, afectan el funcionamiento del servicio y las condiciones de atención.

La medida se fundamenta en la falta de recursos humanos, una dotación insuficiente para la demanda actual, el aumento en la complejidad de los pacientes atendidos y una sobrecarga física y psíquica que genera agotamiento, estrés y riesgos para la salud del personal.

Además, señalaron que en estas condiciones no se garantiza plenamente la calidad, seguridad y eficacia en la atención de los pacientes. Por este motivo, exigieron la incorporación del personal necesario para brindar una atención segura y de calidad, así como mejores condiciones laborales.