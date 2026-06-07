Enfermería de la Sala de Mujeres del hospital zonal Co declaró el estado de alerta

rabajadores de la enfermería de la Sala de Mujeres del hospital de Cutral Co Y Plaza Huincul, difundieron un comunicado en el que declararon el estado de alerta y reclamaron respuestas urgentes ante distintas problemáticas que, según indicaron, afectan el funcionamiento del servicio y las condiciones de atención.
La medida se fundamenta en la falta de recursos humanos, una dotación insuficiente para la demanda actual, el aumento en la complejidad de los pacientes atendidos y una sobrecarga física y psíquica que genera agotamiento, estrés y riesgos para la salud del personal.
Además, señalaron que en estas condiciones no se garantiza plenamente la calidad, seguridad y eficacia en la atención de los pacientes. Por este motivo, exigieron la incorporación del personal necesario para brindar una atención segura y de calidad, así como mejores condiciones laborales.