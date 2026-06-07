Domingo frío y con cielo cubierto en Cutral Co y Plaza Huincul

Sin viento

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó para este domingo 7 de junio una jornada fría y con cielo cubierto en Cutral Co y Plaza Huincul.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de -3°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 11°C por la tarde.

En relación con las condiciones del viento, durante el día se registrarán velocidades cercanas a los 14 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 18 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad disminuirá a 8 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 11 kilómetros por hora.

Las bajas temperaturas marcarán el inicio de la jornada, por lo que se recomienda a vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones invernales previstas para la comarca petrolera.