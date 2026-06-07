Difunden cronograma de atención de obstetricia en Cutral Co y Plaza Huincul

En los barrios Pampa y Otaño

El hospital Cutral Co y Plaza Huincul dio a conocer el cronograma de atención de los Nodos de Obstetricia que funcionarán durante la semana en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los barrios Pampa y Otaño. La atención se brindará de 8 a 20 horas con el objetivo de garantizar el acceso a controles y acompañamiento integral de la salud de las mujeres y personas gestantes.

Según el cronograma difundido, el lunes 8 de junio la atención será en el CAPS Pampa a cargo de la licenciada Valenzuela; el martes 9 de junio en el CAPS Otaño con la licenciada Sacomandi; el miércoles 10 de junio nuevamente en el CAPS Pampa con la licenciada Paneblanco; y el jueves 11 de junio en el CAPS Otaño con la licenciada Guzmán.