Cutral Co: emprendedores locales exponen sus productos en Parque Oeste, de Cutral Co

Con ingreso por calle Aluminé, entre Nahuel Huapi y Moquehue.

La Feria de Emprendedores Independientes se realizará este domingo 7 de junio en el Polideportivo del barrio Parque Oeste, con ingreso por calle Aluminé, entre Nahuel Huapi y Moquehue. La actividad se desarrollará de 16:30 a 20:30 horas y reunirá a emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos y propuestas para toda la comunidad.

Además de los stands de exposición y venta, durante la jornada se realizará un bingo con premios, previsto para las 19:00 horas. Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a participar de esta propuesta que busca promover el trabajo independiente y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.