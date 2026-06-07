Cutral Co: clausuran un comercio por venta de alcohol fuera del horario permitido

El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido entre las 23:00 y las 08:00 horas

Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Cutral Co informó que, durante un operativo de inspección realizado en el día de la fecha, se procedió a la clausura preventiva de un comercio tras constatarse la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por la normativa vigente.

La medida se adoptó en el marco de lo dispuesto por el Artículo 118 incisos C y D de la Ordenanza N.º 2379/13, labrándose las actuaciones correspondientes y con intervención de las áreas competentes.

Según lo establece el Decreto Municipal N.º 5851/2023, el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido entre las 23:00 y las 08:00 horas en aquellos locales comerciales que no cuenten con autorización para el consumo en el lugar.

Desde el área municipal se recordó a los comerciantes la importancia de respetar los horarios establecidos, con el objetivo de promover el consumo responsable y contribuir al orden y la seguridad de la comunidad.