Cutral Co celebró el Día del Medio Ambiente con forestación

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la dirección de Saneamiento Ambiental de Cutral Co llevó adelante una jornada de forestación y educación ambiental junto a estudiantes y docentes de la Escuela N.º 172, la Escuela N.º 137 y el Jardín N.º 89.
Durante la actividad se plantaron ejemplares de paraíso, provistos por el Área de Forestación Municipal, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y fortalecer el compromiso con los espacios verdes desde edades tempranas.
Además, se puso en marcha la iniciativa c, mediante la cual cada institución educativa asumirá el compromiso de acompañar y cuidar el crecimiento de los ejemplares plantados.
Desde el municipio destacaron la importancia de trabajar junto a las nuevas generaciones en acciones concretas que contribuyan a construir una ciudad más verde, consciente y comprometida con el cuidado del ambiente.