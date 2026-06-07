Comienza un curso básico de soldadura en Plaza Huincul

Clases presenciales de lunes a viernes de 18:30 a 22:00 horas

Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso “Soldador Básico”, una propuesta de formación destinada a personas mayores de 18 años interesadas en adquirir conocimientos y habilidades en uno de los oficios más demandados por el sector industrial.

La capacitación comenzará mañana 8 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2026, con clases presenciales de lunes a viernes de 18:30 a 22:00 horas. El cursado se desarrollará en las instalaciones ubicadas en Azucena Maizani 670, de la ciudad de Plaza Huincul. Cuenta con certificación avalada por el Consejo Provincial de Educación (CPE).