Carina Kaplan brindará una charla abierta sobre las violencias en las escuelas en la comarca

La actividad otorgará puntaje para docentes afiliados.

La reconocida especialista en educación Carina Kaplan llegará a la comarca petrolera para encabezar una charla abierta destinada a docentes y estudiantes de carreras docentes, en el marco del ciclo de encuentros de formación y reflexión impulsado por organizaciones del sector educativo.

La actividad se desarrollará el próximo 10 de junio a las 18 horas en el Centro Cultural Ríoseco, ubicado en el Parque de la Ciudad, bajo el título “¿Qué les duele a los estudiantes? Una mirada pedagógica sobre las violencias en las escuelas”.

La convocatoria está dirigida a docentes afiliados y no afiliados, así como también a estudiantes de los últimos años de carreras docente. La actividad otorgará puntaje para docentes afiliados. La inscripción previa deberá realizarse a través del formulario habilitado mediante código QR difundido en la convocatoria.