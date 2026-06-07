Capacitación e inclusión: Plaza Huincul dijo presente en un congreso provincial

El congreso fue organizado por Fundación Stábile con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén

La Municipalidad de Plaza Huincul participó del V Congreso de Inclusión Educativa “Desafíos de la Inclusión”, un espacio de formación e intercambio que reunió durante dos jornadas a profesionales, docentes, directivos y especialistas vinculados al ámbito educativo de toda la provincia.

La representación local estuvo a cargo de la subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra, y la directora de Discapacidad, Carina Rodríguez, quienes asistieron al encuentro desarrollado en la ciudad de Centenario los días viernes y sábado.

El congreso fue organizado por Fundación Stábile con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén y tuvo como finalidad promover el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias relacionadas con la construcción de entornos educativos más inclusivos.

En su carácter de institución auspiciante, la Municipalidad de Plaza Huincul dispuso de cupos gratuitos para la inscripción de participantes de la comunidad, permitiendo el acceso de docentes, personal no docente y profesionales de distintas áreas a las actividades de capacitación.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a la tecnología aplicada a la inclusión, la vida independiente de las personas con discapacidad, la inserción laboral, las estrategias para favorecer la inclusión efectiva en los diferentes niveles educativos, las tutorías, las buenas prácticas pedagógicas y el deporte inclusivo en el ámbito escolar.

La propuesta incluyó además conferencias, talleres simultáneos, paneles de intercambio, espacios de reflexión grupal, la presentación de una publicación especializada y una mesa de trabajo centrada en la inclusión laboral.

La actividad estuvo destinada a directivos, docentes, profesionales de equipos interdisciplinarios, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, supervisores y estudiantes avanzados de carreras afines.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar acompañando este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer las herramientas de formación y promover una educación más inclusiva, con igualdad de oportunidades para todas las personas y el pleno ejercicio de sus derechos.