Alianza anunció beneficios para sus sus socios en salud visual

Si tenés tu cuota al día tenes descuentos en las formas de pago

El club Alianza ha confirmado la implementación de nuevos convenios destinados a sus socios con la cuota social al día. La institución busca sumar valor a la membresía mediante descuentos en establecimientos de salud visual de la ciudad.

Los beneficios se encuentran disponibles en dos puntos específicos:

Óptica OPTIMAX: Ubicada en la intersección de Av. del Trabajo y Carlos H. Rodríguez. En este local, los socios acceden a un 10% de descuento abonando en efectivo y un 5% con otros medios de pago.

Óptica VISUAL: Situada en Av. Carlos H. Rodríguez 168, donde también rigen promociones para los integrantes de la masa societaria.

Desde la organización recordaron la importancia de mantener los pagos mensuales regularizados para poder validar estas promociones en los comercios adheridos. El club continúa así con la expansión de su red de beneficios para el asociado.