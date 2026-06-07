Abren las inscripciones para participar de la Expo Educa TIC

Las escuelas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de junio

El Ministerio de Educación de Neuquén abrió la preinscripción para una nueva edición de la Expo de Innovación Pedagógica #EducaTIC 2026, una propuesta destinada a difundir experiencias educativas vinculadas al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas.

La convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial que desarrollen proyectos relacionados con educación digital, programación, robótica, inteligencia artificial, ciudadanía digital, medios digitales y tecnología aplicada a la sustentabilidad.

Las escuelas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de junio a través del sitio educatic.neuquen.edu.ar. Finalizada la etapa de preinscripción, un equipo técnico-pedagógico evaluará las propuestas y notificará por correo electrónico a las instituciones seleccionadas.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover el intercambio de proyectos que utilicen la tecnología con un propósito pedagógico concreto, orientado a resolver problemáticas reales en el aula o en la comunidad educativa.