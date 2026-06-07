Abren las inscripciones para participar de la Expo Educa TIC

El Ministerio de Educación de Neuquén abrió la preinscripción para una nueva edición de la Expo de Innovación Pedagógica #EducaTIC 2026, una propuesta destinada a difundir experiencias educativas vinculadas al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas.
La convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial que desarrollen proyectos relacionados con educación digital, programación, robótica, inteligencia artificial, ciudadanía digital, medios digitales y tecnología aplicada a la sustentabilidad.
Las escuelas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de junio a través del sitio educatic.neuquen.edu.ar. Finalizada la etapa de preinscripción, un equipo técnico-pedagógico evaluará las propuestas y notificará por correo electrónico a las instituciones seleccionadas.
Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover el intercambio de proyectos que utilicen la tecnología con un propósito pedagógico concreto, orientado a resolver problemáticas reales en el aula o en la comunidad educativa.