Exitosa convocatoria para la carrera en yacmientos no convencionales: no hay más cupos

Eran 30 cupos y se completaron enseguida porque hubo interesados que hicieron fila siete horas antes del horario.

Los 30 cupos disponibles para anotarse en la tecnicatura universitaria en Yacimientos No Convencionales que se dictará a través de la Universidad Nacional del Comahue, y el municipio de Plaza Huincul, se agotaron.

Desde la subsecretaría de Capacitación huinculense se agradeció a toda la comunidad por el interés demostrado en esta convocatoria, que refleja el compromiso de los vecinos con la formación y el crecimiento profesional.

“Informamos que próximamente estaremos anunciando nuevas tecnicaturas y propuestas formativas con cobertura del 100% por parte de la municipalidad de Plaza Huincul”, se subrayó.

Se indicó que el miércoles, desde las 8 ya se encontraban las personas aguardando para la inscripción prevista para las 15:00 h. “Si bien se solicitó a los presentes que regresaran en el horario informado, muchos manifestaron su preocupación por perder su lugar debido a la gran cantidad de interesados, por lo que decidieron permanecer en el lugar”, aclararon.

Indicaron que la alta demanda registrada demuestra el enorme interés que existe por acceder a oportunidades de formación y crecimiento profesional en la ciudad, situación que valoran profundamente.

Por este motivo, y atendiendo a la gran cantidad de personas interesadas, solicitaron a las autoridades correspondientes la posibilidad de ampliar las cohortes, con el objetivo de que todas las personas que deseen formarse tengan la oportunidad de hacerlo en su ciudad.