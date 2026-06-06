Estudiantes de la EPET N° 10 crearon una plataforma que ayuda a elegir la especialidad

Son tres estudiantes que tienen como objetivo ayudar a sus pares a la hora de optar entre Mecánica o Petróleo.

Tres estudiantes de 6° año 1° de la EPET N° 10 de Plaza Huincul desarrollaron una plataforma digital denominada Sovet. Fue diseñada para facilitar la orientación vocacional de las y los alumnos que siguen una formación técnica.

Se trata de Luana García González, Facundo Ancao y Ezequiel Torti, quienes se plantearon esta iniciativa con el objetivo que las y los jóvenes elijan su especialidad basándose en sus aptitudes y preferencias personales.

El propósito es que se evite la presión social de familiares o amigos a la hora de tomar una decisión por las especialidades a seguir.

“Es un proyecto para ayudar a los chicos que están en 3° año a elegir bien su especialidad, en cuanto a sus gustos y no tanto ante la presión social por padres, compañeros o en su defecto a ver si soy bueno en algo o no soy bueno en esto, si me va mejor o no me gusta esta materia”, explicó Ezequiel.

Lo bautizaron SOVET – Sistema de Orientación Vocacional de Especialidad Técnica-. En el sitio web se encuentra volcado toda la información de las materias, los estudios terciarios y las salidas laborales.

“Eso te deriva a un test en el que según tus gustos y algo que vos elegís si estás de acuerdo, o no, o neutral, te dice con qué especialidad tenés más cualidades o más cosas en común y que van con tu perfil”, mencionó.

Luana, por su parte, explicó que eligieron esta temática que a mitad de su tránsito tuvo la duda de si había hecho bien en optar por esa especialidad.

“Soy ese ejemplo del proyecto porque elegí Petróleo y cuando llegué a 5° y decidí qué carrera universitaria iba a seguir, vi que los temas que estaba estudiando no me iban a servir. Entonces, me convenía más Mecánica y no sabía si me podía pasar. Tuve que rendir todas las materias de 4° para continuar. Es para que a los chicos no pasen lo mismo que a mí”, describió Facundo.

El documento escrito se presentó oficialmente a la escuela y fue elevado a Supervisión. “Estamos esperando la fecha para la participación de la feria de Ciencias, donde lo pondremos a toda la provincia”, aclaró Luana. De avanzar en esa instancia podrán ir a la feria nacional.

En la página web hay cuestionarios específicos y la herramienta vincula el perfil del usuario con las distintas ofertas académicas y sus respectivas salidas laborales.

La iniciativa ya ha sido probada entre egresados o en estudiantes que ya tienen decidida la especialidad de Petróleo o de Mecánica.

Si bien la página está solo orientada a las especialidades de la EPET N° 10, la idea es que pueda más adelante, proponer las otras como la de EPET N° 1.

Las y los estudiantes pueden acceder a este link: https://sovet-fle.netlify.app