Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada como las anteriores con cielo cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste una leve brisa a 7 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará cubierto durante el día y la noche.
Para el domingo, la temperatura mínima será de 2° bajo cero y la máxima de 13° Centígrados.