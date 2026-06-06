Cutral Co: secuestraron cocaína, marihuana y dinero y hay cuatro imputados

Comenzaron la investigación a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.

Luego de tres procedimientos que realizó la división Antinarcóticos Cutral Co de manera simultánea en los barrios Nehuen Che y Parque Oeste, a partir de denuncias anónimas realizadas a través de Narcoweb y la aplicación “Neuquén Te Cuida”.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, cannabis sativa, más de $5.000.000 en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, equipos de videovigilancia y otros elementos de interés para la causa.

Además, cuatro personas mayores de edad fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La investigación fue llevada adelante por personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, con la colaboración de distintas unidades policiales de la provincia.