Box en Cutral Co: Chiva Rojas se quedó con el triunfo en casa

El púgil local ganó por puntos en la categorá Súperligero.

El viernes por la noche, en el gimnasio municipal de Cutral Co se volvió a vivir una gran fiesta del boxeo con una velada que convocó a una importante cantidad de público y cuyas peleas estelares fueron transmitidas en vivo por Fox Sports.

La gran ovación de la noche fue para el púgil local Damián “Chiva” Rojas, quien derrotó por puntos a Elías Paredes en un combate a 10 asaltos de la categoría Súperligero, consiguiendo su tercera victoria consecutiva.

También hubo festejo para otro representante de la ciudad, Ezequiel “Kelo” Nieva, que venció por puntos a Leandro “El Soldado” Torrecilla en una pelea de seis rounds.

En tanto, el neuquino Axel “El Misil” Isla se impuso por puntos ante Sandro Censi en categoría Welter, mientras que Adrián Juárez cerró la noche con un triunfo por knockout frente a Agustín Torres en categoría Ligero.

Durante la velada, el intendente Ramón Rioseco recibió una placa de reconocimiento por parte de la Federación Neuquina de Box en conmemoración de los 30 años de la histórica Pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, en homenaje a la lucha y el compromiso de toda una comunidad.

Tras el combate, Rojas expresó que “sabía que era un rival complicado y que había que boxearlo inteligentemente. El apoyo de la gente me dio fuerzas para seguir adelante y eso siempre es un plus. Gracias a todos los que acompañaron y al municipio de Cutral Co por el apoyo”.