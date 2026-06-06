Convocan a graduados del IFD N° 1 de Cutral Co a empadronarse para votar

Se elegirá la nueva conducción de la institución.

En el Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co está en marcha el proceso electoral para la que se defina la conducción de la institución. En este caso, la convocatoria es para que las y los graduados se puedan corroborar si figuran en el padrón provisorio.

Hay tiempo hasta el martes 9 de junio para hacer el reclamo.

En este establecimiento que forma a docentes de los niveles de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Inicial, se elegirá el equipo de conducción que es un gobierno tripartito. Se trata de un equipo directivo que conforman dirección, vicerrectoría y seretaría académica; además del Consejo de Políticas Institucionales -CPI- donde están representados todos los claustros. Y el Consejo Académico que lo integra una secretaría académica y todos los coordinadores.

En este caso, se invita a las y los egresados que se sumen porque integran la representación ante un proceso democrática de suma importancia.

Para saber si están en el padrón provisorio y poder garantizar la participación, lo pueden corroborar. En aquel caso que no estén incorporados pueden solicitarlo con los siguentes datos: nombre, apellido, DNI, profesorado, año de egreso.

Lo pueden enviar a la siguiente dirección de correo: juntaelectoralIFD12026@gmail.com o completando el formulario al que pueden acceder mediante el siguiente código QR

https://forms.gle/BEqBixWn1MNZXcRe7

Los padrones cuentan con los datos de las personas egresadas desde el año 2009 hasta el 2025. El período de reclamo es hasta el martes 9 de junio, a las 18.00 .