Todo listo para la gran noche de boxeo en el gimnasio municipal de Cutral Co

Damina rojas y Kelo Nivea representan a Cutral Co

En la tarde de ayer se realizó el pesaje oficial de los boxeadores que participarán mañana en el festival programado en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Casino Luck, donde todos los competidores cumplieron con el peso establecido para sus categorías.

La pelea central de la noche enfrentará al local Damián “Chiva” Rojas contra Elías Paredes en la categoría Súper Ligero, en un combate pactado a diez rounds. El programa se completa con los enfrentamientos de Ezequiel “Kelo” Nievas ante Leandro “El Soldado” Torrecilla, y de Axel “Misil” Isla frente a Sandro Censi en la división Welter.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churruarín; el titular de Argentina Boxing Promotions, Mario Margossian, y el periodista Osvaldo Principi. Como actividad complementaria, Principi brindará mañana a las 12:00 horas la charla “Historias del Boxeo Neuquino” en la Casa de la Historia.

La actividad en el gimnasio municipal iniciará a las 19:00 horas con los combates preliminares. A partir de las 21:00 horas darán comienzo las peleas estelares, que contarán con la transmisión de Fox Sports para Latinoamérica.