Principi recordó las peleas más legendarias ocurridas en Neuquén

Fue durante una charla en la que hubo anécdotas y también debate

Este mediodía, en la Casa de la Historia de Cutral Co, se realizó la charla abierta al público “Historias del Boxeo Neuquino”, a cargo del reconocido periodista y relator Osvaldo Principi.

Participaron el intendente Ramón Rioseco y otro gran conocedor de la historia boxística local, Tatino Romero. Entre ambos fueron recorriendo anécdotas, episodios que marcaron este deporte en Neuquén.

Los protagonistas fueron apareciendo uno a uno, desde los años 70 hasta la historia más cercana. Se recordaron resultados, trayectorias de boxeadores como Bruno Godoy o Paulo Sánchez, entre muchos otros.

Durante la apertura, Rioseco destacó la importancia del deporte como herramienta de contención e inclusión: “El deporte, al igual que la cultura, es una política de Estado principal para nosotros. Tenemos escuelas donde muchos chicos de los barrios encuentran contención y disciplina”.

Además, dedicó unas palabras a la memoria de José “Monito” Ortiz, histórico referente del boxeo neuquino fallecido recientemente: “Fue un hombre que siempre aportó desde su humildad y compromiso al boxeo de la provincia de Neuquén”.

Por su parte, Principi explicó que la charla recorrió diez peleas históricas disputadas en territorio neuquino y recordó a grandes figuras del boxeo provincial. “Estoy feliz por haber podido evocar a Monito Ortiz al elegir diez peleas ilustres que ningún neuquino podría olvidar”, expresó.