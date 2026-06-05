Ómnibus se fue a la banquina y pudo caer a un barranco, llevaba petroleros

Los pasajeros, 41 personas en total, tuvieron que permanecer en la ruta y sin calefacción

El incidente vial ocurrió cerca de Buta Ranquil, en la ruta provincial 6 en el tramo que une Rincón de los Sauces con la ruta nacional 40.

El vehículo se salió de la ruta cerca de las 23 h y hasta las 3 de la madrugada no pudo seguir su marcha. Era de la empresa Leader y, según reporta canal 7 de Neuquén, iba con familias con niños y con trabajadores petroleros.

En la zona hubo intensas lluvias en las últimas jornadas, la ruta es de tierra y arcilla y no está habilitada para el tránsito nocturno con estas condiciones climáticas. Igualmente el viaje se inició y se generó el incidente que pudo ser más grave porque el vehículo quedó “colgado” por las ruedas traseras de la banquina, a pocos metros de un barranco muy pronunciado.

Los pasajeros, 41 personas en total, tuvieron que permanecer en la ruta y sin calefacción porque el motor del colectivo se había detenido. Recibieron la asistencia de los bomberos voluntarios de Buta Ranquil y de la Municipalidad de esa localidad, que proveyó de una máquina vial para rescatar el vehículo.