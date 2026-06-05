La Peña Boquense inicia campaña de abrigo en Cutral Co y Plaza Huincul

Para entregarle a personas en situación de vulnerabilidad de ambas localidades

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul organiza una colecta de ropa de invierno para asistir a personas en situación de vulnerabilidad de ambas localidades. La iniciativa se mantendrá vigente hasta el próximo 15 de junio.

Los interesados pueden donar diversos artículos de abrigo, entre los que se incluyen:

Camperas, buzos y sweaters.

Bufandas, gorros y guantes.

Frazadas y ropa de invierno en general.

La organización solicita que las prendas entregadas se encuentren en buen estado y limpias. Para facilitar la recepción de las donaciones, los integrantes de la peña ofrecen retirar los elementos a domicilio, previa coordinación a través de sus canales oficiales.

Para participar de la campaña, los vecinos pueden comunicarse a los números de WhatsApp 2994105258 o 2994843919. También se encuentran habilitadas las redes sociales de la institución en Instagram y Facebook bajo el nombre “Peña Oficial de Boca Cutral Co P.H”.