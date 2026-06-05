Invitan a feria en la sede del barrio Central de Plaza Huincul

Se realizará el sábado 6

Central se prepara para vivir una nueva edición de la Feria de Emprendedores, un evento pensado para promover el comercio local y ofrecer una tarde de entretenimiento para vecinos de todas las edades.

La actividad se realizará el sábado 6, a partir de las 16:00 horas, en la sede de Barrio Central. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands de emprendedores, conocer sus productos y apoyar el desarrollo de los negocios locales.

Entre las propuestas anunciadas se destacan un vacunatorio para adultos mayores, un show en vivo de bachata, una presentación de folklore y un espectáculo de danzas árabes, brindando opciones culturales y recreativas para toda la familia.

Uno de los atractivos especiales será un stand exclusivo para el intercambio de figuritas del Mundial, destinado a niños, jóvenes y coleccionistas que deseen completar sus álbumes. Las personas interesadas en obtener información sobre inscripciones pueden comunicarse al número 299 523-8868.

La entrada será libre y gratuita.