Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento será leve.

En este viernes, la jornada empieza con una densa niebla. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que el cielo estará cubierto durante todo el día.

La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 9° hacia la noche.

El viento se presentará del noreste una leve brisa a 7 kilómetros con ráfagas de 11 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante oeste a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

Para el sábado, la temperatura máxima será de 14° y la mínima será de 0°.