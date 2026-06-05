Encuentro juvenil de rugby en Plaza Huincul

El próximo sábado 6 de junio de 2026, el Dinos Rugby Club será sede de un encuentro juvenil de rugby destinado a las categorías M1 y M2. La actividad comenzará a las 12:00 horas en las instalaciones del club, ubicadas en la calle Pedro Rotter del Barrio 1.

La jornada contará con espacios de recreación para los asistentes, incluyendo un sector de food trucks con diversas opciones de comida y una feria de emprendedores locales.

En cuanto al acceso al predio, la entrada es libre y gratuita para los peatones. Sin embargo, se informó que se cobrará una tarifa a los vehículos que utilicen el estacionamiento privado del establecimiento.

El evento, organizado en conjunto con la Unión de Rugby del Alto Valle (URAV), busca reunir a las familias de la comarca petrolera en torno a la actividad deportiva de las divisiones menores.