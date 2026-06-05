Día mundial del ambiente: qué acciones podemos hacer en casa

Hoy 5 de junio se conmemora el día mundial del ambiente. Desde Plaza Huincul invitan a realizar pequeñas acciones para colaborar con el cuidado de la ciudad.
Se aconseja entonces: separar los residuos en casa, utilizar los ecopuntos y cuidar los espacios públicos son hábitos que contribuyen a una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.
El ambiente no es algo lejano: es el barrio, nuestras plazas y los lugares que compartimos cada día.
✅ Separá tus residuos
✅ Utilizá los ecopuntos
✅ Cuidá los espacios públicos