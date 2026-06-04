Seguirá con prisión preventiva el profesor del club Unión Vecinal

Ratificó así la decisión de un juez de Garantías que había avalado la medida porque restan pericias por concretar.

Ayer, se concretó una audiencia en la que un tribunal de Impugnación integrado por las juezas Liliana Deiub, Florencia Martini y el juez Andrés Repetto, rechazó por unanimidad el pedido de la defensa del profesor del Club Unión Vecinal acusado de múltiples hechos de abuso de menores.

El defensor del imputado solicitó que se impugne la decisión del tribunal de Revisión que el pasado 21 de mayo confirmó la resolución del juez de Garantías, Juan Pablo Encina, en la que mantenía la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 19 de julio teniendo por acreditados los riesgos de entorpecimiento y de fuga.

Desde la fiscalía, junto a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y la querellante particular que representa a varias de las familias denunciantes, solicitaron que se confirme la medida cautelar.

El motivo es que aún resta la realización de varias cámaras gesell más, que podrían ampliar la formulación de cargos con más hechos y manifestando que el imputado ya violó la restricción de contacto con jóvenes y familiares y que posee los medios económicos como para profugarse.

Por otra parte, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid adelantó que la fiscalía de delitos económicos está avanzando en una investigación con una próxima formulación de cargos por decenas de estafas. Según la teoría de la fiscalía el producto de las mismas habría sido utilizado como sobornos en la causa abierta por los delitos contra la integridad sexual de menores.

Por unanimidad, el tribunal de Impugnación no hizo lugar al pedido de la defensa y confirmó la prisión preventiva del profesor entendiendo que lo resuelto por el tribunal revisor había sido debidamente fundamentado.