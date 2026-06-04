Cutral Co invita a una nueva edición de la feria Punto Artesano

En la casa de la Historia

Se realizará una nueva edición de la Feria Punto Artesano: Hecho a Mano, un espacio que reúne a artesanos y emprendedores locales con el objetivo de difundir y poner en valor la producción artesanal de la región.

La actividad se desarrollará los días 6 y 7 de junio, en el horario de 15 a 19:30 horas, en la Casa de la Historia, con entrada libre y gratuita, lo que permitirá el acceso de toda la comunidad.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos stands con productos elaborados de manera artesanal, que incluyen trabajos en tejidos, cerámica, decoración, diseño y otras expresiones creativas.