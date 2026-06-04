Atención: cortarán la Ruta 22 en Plaza Huincul por una pericia judicial

Será en inmediaciones del kilómetro 1.324.

Desde la dirección de Tránsito de la municipalidad de Plaza Huincul se informó que habrá un corte total de circulación sobre la Ruta nacional Nº 22, a la altura del kilómetro 1.324.

La vía alternativa es la calle Córdoba, donde el personal policial se encuentra haciendo las derivaciones.

El motivo es una pericia accidentológica ordenada por el fiscal jefe de la II Circunscripción Gastón Liotard.

La medida se lleva a cabo a partir de las 10:00, de este jueves y se extenderá durante el tiempo que demanden las tareas periciales.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal presente en el lugar.

El hecho que se investiga ocurrió el 7 de marzo de 2026 y dos personas resultaron muertas. El incidente vial fatal tuvo como participantes a una camioneta y un vehículo.