Violencia en el barrio Otaño: hieren a una persona en la plaza

Un fuerte operativo ocurrió esta noche en el barrio Otaño, aparentemente en un enfrentamiento entre bandas delictivas.
En principio una persona habría resultado con heridas de arma blanca pero no se sabe su condición médica ya que la policía está trabajando en el lugar y se desconocen las circunstancias precisas.
En el lugar se demoró a varias personas, muchas de ellas alteradas y violentas, hombres y mujeres. Un video casero logró captar el momento en el que la policía intervenía con un grupo frente a la plaza mientras otros patrulleros llegaban en apoyo.
El resultado del operativo no se puede precisar porque aún no finalizó al momento que se redacta este reporte.