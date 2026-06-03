Realizaron controles visuales y vacunación en Cutral Co

Se prevé alcanzar a unas 150 niños de la localidad, permitiendo que niños y adolescentes mejoren su calidad de vida

En el Gimnasio Municipal de Cutral Co se desarrolla una nueva jornada del programa “Salud Escolar”, una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y la Provincia del Neuquén, con el acompañamiento de la Municipalidad de Cutral Co. El operativo tiene como objetivo garantizar el acceso a controles oftalmológicos y la entrega gratuita de lentes a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años.

La actividad también cuenta con la participación de personal de Inmunizaciones de la Región Sanitaria Comarca Limay y agentes sanitarios del Hospital de Complejidad VI, quienes realizan controles de salud y actualizan los esquemas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

El jefe de Gabinete y Gobierno de Cutral Co, Walter Mardones, destacó la importancia de que este tipo de programas lleguen a la ciudad para brindar respuestas concretas a las familias. “En tiempos difíciles, brindar herramientas para que los chicos puedan estudiar y desarrollarse con una mejor visión es fundamental”, expresó.

Asimismo, señaló que se prevé alcanzar a unas 150 niños de la localidad, permitiendo que niños y adolescentes mejoren su calidad de vida y cuenten con mejores condiciones para su desempeño escolar.

Por su parte, el director de la Región Sanitaria Comarca Limay, Daniel Conti, explicó que el operativo está destinado especialmente a chicos que no cuentan con cobertura médica para acceder a este tipo de prestaciones.

“Los controles los realiza un médico de Nación junto a la doctora Auzmendi, que es la profesional local. La gran ventaja es que la mayoría de los chicos se lleva los lentes en el mismo día”, destacó el funcionario.