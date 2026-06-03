Pluspetrol abrió la convocatoria para su programa de jóvenes profesionales

La convocatoria para la edición 2026 estará disponible a partir del 4 de junio

La empresa Pluspetrol anunció la apertura de una nueva edición de Young Trails, su programa de jóvenes profesionales orientado a incorporar y desarrollar talentos que quieran formar parte de los desafíos de la industria energética argentina.

La convocatoria para la edición 2026 estará disponible a partir del 4 de junio y está destinada a jóvenes graduados o estudiantes próximos a graduarse, quienes podrán postularse para integrarse a equipos de Exploración y Producción, participando activamente en proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Con más de 45 años de trayectoria en el sector de exploración y producción de hidrocarburos, Pluspetrol destacó que el programa busca identificar perfiles con potencial de liderazgo, promoviendo su crecimiento profesional dentro de una compañía caracterizada por la innovación y el desarrollo constante.