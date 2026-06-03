Plaza Huincul: La Textil incorpora dos nuevas máquinas de coser tras una donación

Realizada por representantes de la CTA Autónoma

La Textil Municipal incorporó dos nuevas máquinas de coser, en el marco de una donación realizada por representantes de la CTA Autónoma, durante una jornada que contó con la presencia del intendente Claudio Larraza y del subsecretario de Desarrollo Productivo, Nicolás Orellana.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones del taller textil y observaron el funcionamiento del espacio productivo, que en los últimos años ha registrado un crecimiento sostenido en su capacidad operativa y en la diversificación de tareas.

En ese contexto, se presentó parte de la indumentaria laboral que actualmente se encuentra en proceso de confección y que será destinada a distintas áreas municipales durante 2026.

El intendente destacó la calidad de las prendas elaboradas por el taller y valoró el trabajo diario del personal que integra la Textil Municipal. Asimismo, remarcó el plan de inversión en marcha por parte del Ejecutivo local, que contempla la incorporación progresiva de equipamiento, incluyendo la compra mensual de máquinas de coser, además de planchas industriales y mejoras en la infraestructura del espacio.

Actualmente, la Textil Municipal cuenta con alrededor de 35 trabajadoras y trabajadores, consolidándose como uno de los sectores productivos más importantes dentro del ámbito municipal, con producción destinada a cubrir necesidades de distintas áreas operativas.