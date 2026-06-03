Importante golpe al narcotráfico: secuestran droga valuada en 150 millones de pesos

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en las localidades de San Patricio del Chañar, Añelo, Andacollo y Neuquén capital.

La Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer este miércoles los resultados de una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la provincia, en el marco de investigaciones vinculadas al narcomenudeo y al microtráfico de drogas.

Los detalles fueron presentados durante una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Azul de la Jefatura de Policía, en la ciudad de Neuquén. El encuentro estuvo encabezado por el fiscal general José Gerez, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín; el superintendente de Investigaciones, comisario general Dante Catalán; y el director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en las localidades de San Patricio del Chañar, Añelo, Andacollo y Neuquén capital. Como resultado, se secuestraron cerca de diez kilogramos de marihuana y más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la droga incautada tendría un valor aproximado de 150 millones de pesos en el mercado ilegal.

Además, durante los allanamientos se secuestró una pistola Glock calibre 9 milímetros, partes de un rifle, balanzas digitales y dispositivos electrónicos de cobro que presuntamente eran utilizados para la comercialización de drogas.

En el marco de la investigación también fueron secuestrados varios vehículos, entre ellos un Fiat Palio, un Peugeot 208, un Volkswagen Virtus, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta tipo enduro.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la coordinación entre los distintos organismos involucrados y el compromiso del personal policial. Por su parte, el subjefe de Policía, Walter San Martín, señaló que la investigación demandó el uso de avanzadas técnicas de inteligencia criminal y remarcó que los resultados obtenidos reflejan el trabajo sostenido que la fuerza viene desarrollando en toda la provincia para combatir el narcotráfico.