Habrá corte total de tránsito por obras de desagüe pluvial en Cutral Co

En la intersección de las calles Alem y Río Negro.

Obras Públicas de la Municipalidad de Cutral Co informó que, en el marco de la ejecución de la obra de desagüe pluvial que se desarrolla en la ciudad, se implementará un corte total de tránsito en la intersección de las calles Alem y Río Negro.

La medida comenzará a regir el próximo jueves 4 de junio a partir de las 8:00 horas y se mantendrá vigente mientras se lleven adelante los trabajos previstos en el sector.

Desde el municipio indicaron que los vehículos que ingresen a la ciudad desde la Ruta Nacional 22 por calle Alem deberán desviar su recorrido hacia el oeste por calle Pernisek, de acuerdo con el esquema de circulación establecido para garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.

Asimismo, se informó que la circulación por calle Pernisek, en sentido oeste-este desde Perito Moreno, estará permitida únicamente para aquellos vehículos que necesiten acceder a la estación de servicio ubicada en la zona. Una vez finalizada su permanencia en el lugar, deberán retornar por la misma vía.

Por otra parte, el tramo de calle Río Negro comprendido entre Perito Moreno y Alem tendrá acceso restringido y permanecerá habilitado exclusivamente para los vecinos residentes en el sector.

Las autoridades solicitaron a la comunidad circular con precaución, respetar la señalización preventiva instalada en el área afectada y contemplar posibles demoras en los tiempos de traslado.