El CEF 2 lanzó clases de handball en el barrio Uno de Plaza Huincul

El CEF Nº 2 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para niños, niñas y adolescentes interesados en practicar este deporte en la escuela Nº 133, ubicado en el barrio Uno de Plaza Huincul.
Las actividades se desarrollarán los días martes y jueves, con horarios organizados según las edades de los participantes. El grupo de 6 a 10 años entrenará de 18:15 a 19:15 horas; los jóvenes de 11 y 12 años lo harán de 19:15 a 20:15 horas; mientras que los mayores de 13 años tendrán sus prácticas de 20:15 a 21:15 horas.