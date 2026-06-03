Cutral Co y Plaza Huincul: Ni una menos volvió a ser un grito este 3J

Hubo marcha por las principales arterias céntricas.

Una vez más y como hace 11 años, se volvió a escuchar el grito de Ni Una Menos, vivas nos queremos, la consigna con la que mujeres salieron a las calles de Cutral Co y Plaza Huincul.

Detrás de la bandera de arrastre con el 3J como lema, una importante movilización salió desde Carlos H. Rodríguez y continuó por Roca hasta la plaza San Martín, para girar en avenida del Trabajo y luego volver hasta el punto de partida.

Las distintas banderas que representan a organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles identificaban a la gran cantidad de asistentes que se sintieron convocados para reclamar que se terminen los femicidios. En otros casos, la participación de las mujeres, se hizo sin estar contenida en alguna organización sino porque la brutalidad del femicidio de Agostina Vega de Córdoba, las movilizó a sumarse al reclamo general.

Algunos bocinazos de adhesión se escucharon a lo largo de la marcha y en otros casos, se sumaron al embanderar el frente del local comercial como fue el caso de ION y Malka’s, los tradicionales comercios que se sumaron desde su lugar a la movilización.

El cierre de la actividad estuvo dado con los discursos de las representantes que quisieron dejar su mensaje y que representan a diferentes espacios.